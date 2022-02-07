Ситуация с антитеррористической защищенностью в республике находится под постоянным контролем

Так, по итогам прошлого года сотрудниками научно-исследовательского центра по профилактике и противодействию экстремизму и терроризму ИКИАТ были проведены два социологических исследования. Опрошены более тысячи респондентов.

В частности, вопросы касались влияния идеологии терроризма на общественно-политическую ситуацию в субъекте, причин и условий, способствующих его распространению. Как результат, экспертным советом в социальных сетях разработан и утвержден региональный информационно-просветительский ресурс антитеррористической и антиэкстремистской направленности «ИнфоБез08».