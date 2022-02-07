Жизнь на диализе

В Калмыкии ежегодно около 30 пациентов проходят эту процедуру, неработающие почки им заменяет аппарат. Этот жизненно важный орган – единственный не подлежит восстановлению. Как сохранить здоровье почек, и каких диет стоит придерживаться. Сегодня советы и рекомендации врачей выслушала Ялман Каджаева.

На протяжении 20 лет Мерген Неминов проходит лечение в урологическом отделении Ресбольницы. Впервые с неприятным недугом - мочекаменной болезнью - столкнулся в детстве, когда ему было всего 9 лет.

Ежегодно сюда обращается более 1 200 пациентов. После первичного обследования - лечение. Врачи делают всё, чтобы облегчить жизнь пациента. Специально для этого здесь установлено оборудование, позволяющее проводить операции без разрезов.

Почка – орган, выполняющий в организме важнейшую функцию – поддерживает водный, солевой и минеральный баланс. При нарушении его работы – в моче образуются кристаллы, которые и служат основой для образования конкрементов или камней. Самое важное – не запустить болезнь, а вовремя обратить внимание на симптомы: сильные боли в пояснице, рвота, примесь крови в моче. По словам врача Валерия Сарангова, увеличивается не только количество больных, меняется и возраст. Если раньше за помощью обращались 50-60-летние, то сейчас поступают и те, кому 20.

А в Калмыцком нефрологическом центре пациенты с хронической почечной недостаточностью проходят заместительную терапию методом гемодиализа. В год – поступают на лечение до 30 человек. Центр оснащен новейшим оборудованием, организован высококачественный лабораторный и инструментальный мониторинг. По словам главного врача Надежды Илишкиной, этот вид лечения позволяет пациентам с нарушенной функцией почек продолжать вести привычный образ жизни, а также помогает после трансплантации почки.

Сегодня свыше 800 миллионов человек в мире страдают от различных типов заболеваний почек. Болезнь приводит к инвалидизации, потере трудоспособности и требует дорогостоящей терапии. Её сложно выявить на ранней стадии, пациент может не догадываться о тяжёлом недуге, а потому - так важно уделять внимание своему организму и придерживаться здорового образа жизни.