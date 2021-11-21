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20 декабря, 17:53
НовостиОбщество

Рифат Сабитов провел заседание Общественного совета при Минцифры РФ

Рифат Сабитов провел заседание Общественного совета при Минцифры РФ

На повестке — мониторинг деятельности и оценка эффективности работы общественных советов при федеральных органах исполнительной власти; доклад об организации и функционировании в ведомстве системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства; план работы Общественного совета при Минцифры РФ на 2022 год. Об этом сообщают наши коллеги ГТРК "Ставрополь".

Впервые на заседании выступил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Он рассказал о приоритетных направлениях деятельности и задачах министерства.

Общественный совет Минцифры России является совещательно-консультативным органом. Состав был обновлен в ноябре 2020 года.

Совет возглавляет председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Рифат Сабитов.

Участники совета, в их числе гендиректор НАТ Александр Широких, президент Фонда АРТ Александр Акопов, декан факультета коммуникаций ВШЭ Андрей Быстрицкий и другие — могут предлагать изменения в инициативы министерства с учетом общественного мнения.

 

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