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7 сентября, 10:31
НовостиСпорт

Команда "Уралан 2010" вышла в 3 этап всероссийского соревнования по футболу

Команда "Уралан 2010" вышла в 3 этап всероссийского соревнования по футболу

1 турнир соревнования "Кожаный мяч 2021" начался сегодня в городе Ессентуки и продлится до 12 сентября. Всего в нем участвуют 24 региона, в их числе и юные футболисты из Калмыкии. Всего же суммарно в 3 турнирах данного этапа выступят представители всех 85 субъектов. Победителям - право на выход в суперфинал. Он назначен на октябрь и пройдет в Волгограде. 

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