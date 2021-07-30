Команда "Уралан 2010" вышла в 3 этап всероссийского соревнования по футболу

1 турнир соревнования "Кожаный мяч 2021" начался сегодня в городе Ессентуки и продлится до 12 сентября. Всего в нем участвуют 24 региона, в их числе и юные футболисты из Калмыкии. Всего же суммарно в 3 турнирах данного этапа выступят представители всех 85 субъектов. Победителям - право на выход в суперфинал. Он назначен на октябрь и пройдет в Волгограде.



