С сегодняшнего дня у православных христиан начался Великий пост

Самый долгий и самый строгий. Длиться он будет 7 недель или 48 дней. Это особенное время, когда все верующие призываются к духовному и телесному очищению в канун главного религиозного праздника – Светлой Пасхи Христовой.



Для верующих – это время покаяния, раздумий и усердных молитв, отказа не только от тяжелой пищи, но и от вредных привычек и увеселений. По церковному уставу нельзя есть мясо, молочные продукты и яйца. Нарушать пост можно беременным женщинам, кормящим матерям, детям и тяжелобольным людям. Завершится он 15 апреля, когда все православные будут отмечать Пасху. Службы этого периода уникальны и не повторяются в другие времена года.



К примеру, каждый вечер на этой седмице, то есть в первую неделю, читается особый покаянный канон, составленный Андреем Критским, христианским богословом, проповедником, который жил более 13 веков назад. Кроме того, традиция отказа от мясной пищи ранней весной имеет свой сакральный смысл – очищение души и тела. Это одна из основ Великого поста.