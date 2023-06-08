Сегодня российские школьники сдали ЕГЭ по обществознанию

В Калмыкии это самый востребованный предмет по выбору. Эту дисциплину решили сдавать почти половина выпускников региона. А это более 800 человек. Каждый вариант экзаменационной работы состоял из двух частей и включал в себя 25 заданий. Они отличались формой и уровнем сложности.

Напомним, что 11-классники уже написали тесты по двум обязательным предметам - русскому языку и математике. Также они проверили свои знания по химии, географии, литературе.