«Серебряные» волонтеры Яшкульского КЦСОН вновь изготовили и передали блиндажные свечи для воинов-защитников
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Это уже не первая партия посылок с окопными свечами, которые необходимы в военно-полевых условиях. Вместе со специалистами комплексного Центра они упаковывали коробки, клеили этикетки.
Наши представители старшего поколения проводят свое время с пользой, вкладывая теплоту души и заботясь о своих земляках. А главным их желанием является: «Мы хотим помочь нашим ребятам вернуться живыми, здоровыми и с победой».
Фото: Яшкуль - энкр мини hазр!