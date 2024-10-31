«Серебряные» волонтеры Яшкульского КЦСОН вновь изготовили и передали блиндажные свечи для воинов-защитников

Это уже не первая партия посылок с окопными свечами, которые необходимы в военно-полевых условиях. Вместе со специалистами комплексного Центра они упаковывали коробки, клеили этикетки.

Наши представители старшего поколения проводят свое время с пользой, вкладывая теплоту души и заботясь о своих земляках. А главным их желанием является: «Мы хотим помочь нашим ребятам вернуться живыми, здоровыми и с победой».

Фото: Яшкуль - энкр мини hазр!