Штурмовикам из Калмыкии доставлен гуманитарный груз от земляков

Предприниматели степного региона продолжают активно поддерживать военнослужащих, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО.

Они передали бойцам штурмовой роты электрогенератор, различные инструменты, в том числе ломы, пилы, кирки, дрели, топоры, зарядные устройства и пауэрбанки, медикаменты, питьевую воды и другие необходимые вещи. Список сформирован по запросу самих мобилизованных. На эти нужды было выделено 200 тыс. рублей.

Видео: Народный фронт Республики Калмыкия