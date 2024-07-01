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3 июля, 11:21
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Штурмовикам из Калмыкии доставлен гуманитарный груз от земляков

Штурмовикам из Калмыкии доставлен гуманитарный груз от земляков

Предприниматели степного региона продолжают активно поддерживать военнослужащих, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО.

Они передали бойцам штурмовой роты электрогенератор, различные инструменты, в том числе ломы, пилы, кирки, дрели, топоры, зарядные устройства и пауэрбанки, медикаменты, питьевую воды и другие необходимые вещи. Список сформирован по запросу самих мобилизованных. На эти нужды было выделено 200 тыс. рублей.

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