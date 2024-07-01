Полицией Калмыкии был выявилен факт незаконной добычи водных биологических ресурсов

Участковым Яшкульского района, совместно с сотрудником Госавтоинспекции, в ходе оперативно- профилактических мероприятий по подозрению в совершении правонарушения был остановлен автомобиль под управлением местного жителя.

Полицейскими был осмотрен багажный отсек автомобиля, в котором находилась рыба редких частиковых видов.

Установлено, что житель п. Цаган-Аман, находясь в акватории р. Волга, с помощью лесочной сети выловил 15 экземпляров рыбы частиковых пород. Сотрудниками были изъяты орудия улова: лодка, лесочная сеть длинной 70м.

Изъятая рыба направлена на ихтиологическое исследование, по результатам которой органами дознания полиции будет принято процессуальное решение, сообщила пресс-служба МВД Калмыкии.