Сегодня Калмыцкая делегация принимает участие в празднованиях 80-летия освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков
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Фото: Народный Хурал Калмыкии
Ее возглавляет Председатель Народного Хурала Республики Артем Михайлов. Праздничный парад и театрализованный эпизод «80 победных лет» начнутся через несколько часов в Минске.
А в мероприятиях, которые состоялись в Витебске, как самого дорого гостя встречали нашего фронтовика Петра Леонтьева. Он участник стратегической наступательной операции «Багратион», освобождал территорию братской страны.