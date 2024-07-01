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3 июля, 11:19
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Сегодня Калмыцкая делегация принимает участие в празднованиях 80-летия освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков

Сегодня Калмыцкая делегация принимает участие в празднованиях 80-летия освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков

Фото: Народный Хурал Калмыкии

Ее возглавляет Председатель Народного Хурала Республики Артем Михайлов. Праздничный парад и театрализованный эпизод «80 победных лет» начнутся через несколько часов в Минске.

А в мероприятиях, которые состоялись в Витебске, как самого дорого гостя встречали нашего фронтовика Петра Леонтьева. Он участник стратегической наступательной операции «Багратион», освобождал территорию братской страны.

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