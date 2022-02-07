Режим временного ограничения полетов в российских аэропортах продлен до 14 марта

Об этом сообщается на сайте Росавиации. Ограничения касаются аэропортов юга и центральной части страны.

Полеты временно не осуществляются в аэропорты: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты.

Для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Указанные аэропорты работают в штатном режиме и имеют достаточно пропускной способности для обеспечения авиапассажиров в условиях увеличения интенсивности полетов.

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети.

⚠️В связи с временным ограничением полетов из аэропорта Элисты, Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия @minstroy_rk информирует о контактах по вопросам авиаперевозок в/из аэропорта Элиста:

Контакты справочной службы АО «Аэропорт Элиста:

8-937-469-50-50 (c 08:30 до 17:00)

Контакты представителя АО «Авиакомпания АЗИМУТ» в Республике Калмыкия:

8-937-194-72-22 (с 08:00 до 20:00)

Контакты представителя ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в Республике Калмыкия:

8-937-465-88-34 (с 08:00 до 20:00)