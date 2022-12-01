3 мая, 15:26
Сегодня жители Калмыкии могут записать детей на летние бесплатные образовательные программы проекта "Код будущего"
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Как сообщает пресс-служба регионального профильного министерства, на них школьники смогут изучить разработку приложений, сайтов и игр на разных языках программирования. С 2022 года более 300 участников этого проекта стали победителями и призёрами Всероссийских олимпиад и научно-технологических конкурсов.
Как сообщает пресс-служба регионального профильного министерства, на них школьники смогут изучить разработку приложений, сайтов и игр на разных языках программирования. С 2022 года более 300 участников этого проекта стали победителями и призёрами Всероссийских олимпиад и научно-технологических конкурсов.
Отметим, прием заявок продлится до конца мая.