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3 мая, 15:26
Новости

Сегодня жители Калмыкии могут записать детей на летние бесплатные образовательные программы проекта "Код будущего"

Сегодня жители Калмыкии могут записать детей на летние бесплатные образовательные программы проекта "Код будущего"

Как сообщает пресс-служба регионального профильного министерства, на них школьники смогут изучить разработку приложений, сайтов и игр на разных языках программирования. С 2022 года более 300 участников этого проекта стали победителями и призёрами Всероссийских олимпиад и научно-технологических конкурсов.

Отметим, прием заявок продлится до конца мая.

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