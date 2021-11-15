Школы Калмыкии возобновили работу в обычном режиме

С сегодняшнего дня во всех образовательных организациях школьного, среднего профессионального и дополнительного образования возобновлен учебно-воспитательный процесс. А когда уроки проводились в дистанционном формате, непросто пришлось многодетным семьям. Не в каждой есть отдельный компьютер или планшет для каждого ребенка. Конечно, педагоги шли навстречу и помогали, чем могли.

Сегодня, в рамках федеральной акции Общероссийского народного фронта «Много дарю: компьютеры детям» необходимую технику получили сразу несколько семей.

Наталья Гайворонская не скрывает радости. Компьютеры – сегодня не развлечение, а острая необходимость. В семье из семерых детей - трое школьников и один студент колледжа, у некоторых даже нет телефона. А потому, в условиях вынужденного перевода занятий на онлайн-формат, учиться без электронной техники сложно, говорит мама.

Материальное положение Гайворонских ухудшилось три года назад, когда ушел из жизни супруг. По словам Натальи, ей повезло, что старшие дети – уже определились с профессией, проживают самостоятельно. И, все же, очень тяжело. Ведь она сама не работает, а на иждивении четверо детей, включая малыша, которых надо и одевать, и кормить. Единственный выход - государственная поддержка и помощь неравнодушных земляков и активистов Народного фронта.

И в этот раз – вновь поддержка пришла из ОНФ. Планшеты и ноутбуки вручили в торжественной обстановке. И не только Наталье Гайворонской. На мероприятии присутствовали еще 10 многодетных мам. А всего – в регион доставили сто единиц техники. До конца декабря технику получат все, кто вошел в список нуждающихся. По словам сопредседателя регионального штаба Народного фронта Олега Пюрбеева, это многодетные семьи, воспитывающие пятерых и более ребят, трое из которых - школьники.

Проект «Много Дарю: компьютеры детям» продолжается. Включиться в акцию могут и местные бизнес-сообщества.

Напомним, проект запущен весной 2020 года. В ходе его реализации безвозмездно передано более 23 тысяч единиц техники. Это 160 тысяч получателей из 41 региона.