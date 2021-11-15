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13 декабря, 20:40
НовостиЗдравоохранение

Профессор Венской урологической академии Денис Мазуренко провел несколько сложных операций в Элисте

Профессор Венской урологической академии Денис Мазуренко провел несколько сложных операций в Элисте

 Благодаря многолетнему сотрудничеству,  калмыцкие коллеги весьма эффективно внедряют современные методы лечения мочекаменной болезни. И в этот раз – за два дня пребывания Мазуренко провел несколько сложных операций. Причем, у ряда пациентов было немало сопутствующих заболеваний.

Разрушение камней под руководством Мазуренко проводили при помощи ультразвуковых волн. По словам заведующего урологическим отделением Ресбольницы им. Жемчуева Валерия Сарангова, все операции прошли успешно. Среди пациентов были и те, кому было отказано в хирургическом вмешательстве в соседних регионах. 

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