Сегодня участники СВО и их семьи смогут принять участие в семинаре, посвященном мерам социальной поддержки.

Мероприятие пройдет в штабе общественной поддержки. В числе спикеров уполномоченный по правам человека в Калмыкии Валерий Чуб, руководитель республиканского Комитета семей воинов Отечества Виталия Кокаева и другие. Они рассмотрят актуальные вопросы федерального и регионального законодательства, а также возможности получения бесплатной юридической помощи военнослужащими и членами их семей.