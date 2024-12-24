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26 декабря, 10:28
НовостиСоциальная политикаСобытие

Сегодня участники СВО и их семьи смогут принять участие в семинаре, посвященном мерам социальной поддержки.

Сегодня участники СВО и их семьи смогут принять участие в семинаре, посвященном мерам социальной поддержки.

Мероприятие пройдет в штабе общественной поддержки. В числе спикеров уполномоченный по правам человека в Калмыкии Валерий Чуб, руководитель республиканского Комитета семей воинов Отечества Виталия Кокаева и другие. Они рассмотрят актуальные вопросы федерального и регионального законодательства, а также возможности получения бесплатной юридической помощи военнослужащими и членами их семей.

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