Школьники Лаганского района сейчас находятся в прекрасном Санкт-Петебурге.
Они отправились в великий город Петра в рамках национальной программы детского туризма "Моя Россия", организованной Министерством культуры РФ.
Для юных россиян подготовлена насыщенная экскурсионная программа, которая позволит детям не только увидеть исторические и культурные достопримечательности города, но и глубже понять величие и значение Санкт-Петербурга в истории России.
В обзорной экскурсии по прекрасному городу школьники увидели знаменитые архитектурные ансамбли и исторические места. Побывали на Невском проспекте, на Дворцовой площади и Сенатской, полюбовались великолепием Исаакиевского собора. Кроме того, они поедут в Старую Ладогу, познакомятся с многовековой историей города, посетят памятники археологии и архитектуры.
Поездка лаганских школьников состоялась при поддержке главы РМО Юрия Когаева.
Фото: Лаганский район