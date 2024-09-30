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2 октября, 13:27
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Школьники Лаганского района сейчас находятся в прекрасном Санкт-Петебурге.

Школьники Лаганского района сейчас находятся в прекрасном Санкт-Петебурге.

Они отправились в великий город Петра в рамках национальной программы детского туризма "Моя Россия", организованной Министерством культуры РФ.

Для юных россиян подготовлена насыщенная экскурсионная программа, которая позволит детям не только увидеть исторические и культурные достопримечательности города, но и глубже понять величие и значение Санкт-Петербурга в истории России.

В обзорной экскурсии по прекрасному городу школьники увидели знаменитые архитектурные ансамбли и исторические места. Побывали на Невском проспекте, на Дворцовой площади и Сенатской, полюбовались великолепием Исаакиевского собора. Кроме того, они поедут в Старую Ладогу, познакомятся с многовековой историей города, посетят памятники археологии и архитектуры.

Поездка лаганских школьников состоялась при поддержке главы РМО Юрия Когаева.

Фото: Лаганский район

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