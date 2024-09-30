Калмыцкие добровольцы приняли участие во Всероссийском форуме в Ханты-Мансийске.

Он собрал около 500 участников старшего возраста из различных регионов России и Казахстана. Событие направлено на обмен опытом и развитие социальной активности его участников.

В рамках программы запланированы панельные дискуссии, мастер-классы, встречи с выдающимися людьми. За весомый вклад в развитие добровольчества среди старшего поколения была отмечена руководитель Добро. Центра Молоды Душой - Инна Бургуева.

Средства, собранные во время этой акции будут направлены на оказание медицинской помощи ветеранам Калмыкии: оплату операций, покупку лекарств, слуховых аппаратов, современных колясок и высокотехнологичных протезов.