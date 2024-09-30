В калмыцкой столице отметили заслуженными наградами педагогов за высокие достижения в образовательной деятельности.

Церемония награждения состоялась в праздничный День. Ведь сегодня в России отмечают День среднего профессионального образования, а 5 октября - День учителя. Мероприятие, в стенах торгово- промышленного колледжа проходило в особой атмосфере.

За праздничным столом – учителя школ, преподаватели СПО, учреждений дополнительного и дошкольных образований. Их более 100 человек, удостоивших наград. Среди них -18 педагогов получили звание «Заслуженный учитель Республики Калмыкия», 2 удостоены почетного звания «Заслуженный учитель РФ». Также педагогов удостоили звания «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» и Благодарностей Главы и Правительства Калмыкии.

Поздравления обращены как к награжденным, так и к коллективам средне – специального образования, отмечающих сегодня свой профессиональный праздник.