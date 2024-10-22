Школьники Калмыкии знакомятся с курсом «Россия – мои горизонты»
Накануне в образовательных организациях республики состоялось практико-ориентированное занятие "Россия здоровая: биотехнологии, экология», в рамках курса внеурочной деятельности "Россия - мои горизонты".
Учащиеся узнали, как именно биотехнологии и экология помогают решать важные проблемы, стоящие перед человечеством, и какие перспективы открывают в будущем.
Биотехнологии и экология сегодня определяют дальнейшее развитие человечества. Именно специалисты этих отраслей определяют дальнейшее развитие человечества, разрабатывая технологии, которые помогут улучшить качество жизни на планете.
Путь к таким важным и востребованным профессиям начинается с глубокого понимания фундаментальных наук, таких как биология, химия, физика и математика.
Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия