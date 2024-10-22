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24 октября, 08:23
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Молодые предприниматели Калмыкии могут выиграть грант

Молодые предприниматели Калмыкии могут выиграть грант

Министерство экономики и торговли Калмыкии приглашает молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет и социальные предприятия подать заявки на получение гранта.

Они могут получить финансовую поддержку в виде грантов в размере от 100 до 500 тысяч рублей на реализацию своих бизнес-идей.

Важно, чтобы предприниматели самостоятельно финансировали не менее 25% расходов, предусмотренных на реализацию проектов, и вели предпринимательскую деятельность не менее трёх лет с момента получения гранта.

Приём заявок продлится с 28 октября по 26 ноября.

Фото: Экономика08

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