Делегация Калмыкии приняла участие в Первом форуме молодежных избирательных комиссий

Молодежную избирательную комиссию на форуме от Калмыкии представили Батля Тактинова, Наталья Федорченко, Саглара Анханова и Цаган Атхаев.

На открытии форума выступили глава администрации «Сириус» Дмитрий Плишкин и исполнительный директор Российского фонда свободных выборов Максим Лесков.

На форуме проходили тренинги, дискуссии, мастер-классы и секции. Председатель молодежного избиркома Калмыкии Саглара Анханова выступила с докладом об избирательной комиссии в системе молодежной политики в республике. Первый форум молодежных избирательных комиссий дал участникам отличную возможность обменяться опытом, методами вовлечения молодёжи в избирательный процесс и формирования кадрового потенциала.

Фото: Избирательная комиссия Республики Калмыкия