Сегодня – Старый новый год по юлианскому календарю.

Он наступает в ночь с 13 на 14 января по старому стилю. В старину на Руси люди считали, что новый год будет счастливым, если проводить старый как можно веселее. И эта традиция сохранилась в наши дни.

Сегодня в Элисте состоится празднование Старого Нового года на площади Победы в парке «Дружба». Жителей ожидают увлекательные конкурсы, зажигательная дискотека, хороводы вокруг ёлки и, конечно же, встреча с любимыми сказочными героями -Дедом Морозом и Снегурочкой.