Сегодня предприниматели Калмыкии могут посетить мастер-класс по экспортной тематике

Спикером мероприятия выступит Юрий Шурыгин, профессиональный консультант в области международной торговли и построения систем продаж. Он расскажет о механизмах выхода на иностранные рынки через всемирные маркетплейсы, ограничениях, в связи с режимом санкций, и истории успеха российских компаний.

По его словам, в степном регионе немало перспективных отраслей, в их числе - сельское хозяйство, производство продуктов питания и туристические услуги.