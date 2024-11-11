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13 ноября, 07:31
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Сегодня предприниматели Калмыкии могут посетить мастер-класс по экспортной тематике

Сегодня предприниматели Калмыкии могут посетить мастер-класс по экспортной тематике

Спикером мероприятия выступит Юрий Шурыгин, профессиональный консультант в области международной торговли и построения систем продаж. Он расскажет о механизмах выхода на иностранные рынки через всемирные маркетплейсы, ограничениях, в связи с режимом санкций, и истории успеха российских компаний.

По его словам, в степном регионе немало перспективных отраслей, в их числе - сельское хозяйство, производство продуктов питания и туристические услуги.

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