Осуществлен ремонт муниципальной дороги после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Приютненского района провела проверку и установила, что проезд от автомобильной дороги федерального значения Р-216 «Астрахань – Элиста – Ставрополь» к с. Воробьевка протяженностью 10 км имеет многочисленные дефекты асфальтного покрытия (выбоины, проломы), затрудняющие встречный разъезд транспортных средств и их движение с разрешенной скоростью.



В связи с тем, что такое неудовлетворительное состояние дороги способствовало ДТП, а также создавало реальную угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения, прокуратура района обратилась в суд с административным исковым заявлением об обязании администрации Приютненского РМО РК провести соответствующий ремонт.



Приютненским районным судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Органом местного самоуправления работы по ремонту вышеуказанного дорожного участка проведены в полном объеме.