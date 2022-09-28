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17 ноября, 12:26
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Осуществлен ремонт муниципальной дороги после вмешательства прокуратуры

Осуществлен ремонт муниципальной дороги после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Приютненского района провела проверку и установила, что проезд от автомобильной дороги федерального значения Р-216 «Астрахань – Элиста – Ставрополь» к с. Воробьевка протяженностью 10 км имеет многочисленные дефекты асфальтного покрытия (выбоины, проломы), затрудняющие встречный разъезд транспортных средств и их движение с разрешенной скоростью.

В связи с тем, что такое неудовлетворительное состояние дороги способствовало ДТП, а также создавало реальную угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения, прокуратура района обратилась в суд с административным исковым заявлением об обязании администрации Приютненского РМО РК провести соответствующий ремонт.

Приютненским районным судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Органом местного самоуправления работы по ремонту вышеуказанного дорожного участка проведены в полном объеме.

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