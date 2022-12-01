Школьники Калмыкии сегодня примут участие во Всероссийском открытом уроке "Город вечно живых"

Он начнется в полдень и пройдет в формате онлайн. Об этом сообщает профильное ведомство. Трансляция будет вестись из Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда.



Историки, журналисты и те, кто пережил те страшные события поделятся воспоминаниями: о голоде, артобстрелах, гибели взрослых и детей, а также о том, что, несмотря на военные действия, в городе продолжали работать некоторые учреждения культуры - театры и библиотеки города.



А филармония не переставала давать концерты классической музыки на протяжении всей блокады.



Фото: monrk.ru