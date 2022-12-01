27 января, 08:41
Школьники Калмыкии сегодня примут участие во Всероссийском открытом уроке "Город вечно живых"
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Он начнется в полдень и пройдет в формате онлайн. Об этом сообщает профильное ведомство. Трансляция будет вестись из Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда.
Он начнется в полдень и пройдет в формате онлайн. Об этом сообщает профильное ведомство. Трансляция будет вестись из Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда.
Историки, журналисты и те, кто пережил те страшные события поделятся воспоминаниями: о голоде, артобстрелах, гибели взрослых и детей, а также о том, что, несмотря на военные действия, в городе продолжали работать некоторые учреждения культуры - театры и библиотеки города.
А филармония не переставала давать концерты классической музыки на протяжении всей блокады.
Фото: monrk.ru