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27 января, 08:41
Новости

Школьники Калмыкии сегодня примут участие во Всероссийском открытом уроке "Город вечно живых"

Школьники Калмыкии сегодня примут участие во Всероссийском открытом уроке "Город вечно живых"

Он начнется в полдень и пройдет в формате онлайн. Об этом сообщает профильное ведомство. Трансляция будет вестись из Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда.

Историки, журналисты и те, кто пережил те страшные события поделятся воспоминаниями: о голоде, артобстрелах, гибели взрослых и детей, а также о том, что, несмотря на военные действия, в городе продолжали работать некоторые учреждения культуры - театры и библиотеки города.

А филармония не переставала давать концерты классической музыки на протяжении всей блокады.

Фото: monrk.ru

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