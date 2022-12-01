Сегодня в Русском театре драмы и комедии зрителей ждет "Очень простая история"

Спектакль по пьесе Марии Ладо в постановке Заслуженного артиста России Александра Щеглова. История стара, как мир - главные герои любят друг друга, но отец девушки против их отношений. Как вдруг выясняется, что она ждет ребенка.



В этой пьесе-притче животные понимают заповеди Божьи даже больше, чем люди. Петух говорит о политике и рекламе, лошадь и собака спорят о том, кто должен пожертвовать жизнью ради хозяина, свинья мечтает о полетах, а люди, как обычно, ссорятся, мирятся, любят и рожают детей.