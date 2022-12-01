Сегодня в Доме правительства Калмыкии состоится пленарное заседание Общественной палаты 4 созыва

В ходе совещания члены государственного органа изберут нового председателя и его заместителей. Расскажут о результатах работы общественников в регионе за прошедшие 3 года. И озвучат планы на текущий.



Напомним, в декабре прошлого года был сформирован и утвержден новый состав из 21 человека. Главные задачи объединения взаимодействие с людьми, властью, отстаивать потребности и интересы граждан, защищать их права и свободы.