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27 августа, 18:31
НовостиМолодёжная политика

Школьники Калмыкии сегодня отправились в Анапу для участия в полуфинале Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Школьники Калмыкии сегодня отправились в Анапу для участия в полуфинале Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Ребята прошли жесткий отбор на эрудицию, профориентацию, интеллект. Конкурс дает им возможность раскрыть свои уникальные способности. Некоторые из них участвуют не в первый раз. В прошлом году семеро учащихся вошли в число финалистов. А уже в этом году победителем конкурса стал шестиклассник Ики-Бурульской школы имени Пюрбеева Эрдни Цохуров. В сентябре он отправится на поезде «Большой перемены» в путешествие от Москвы до Владивостока и обратно. Не только блеснуть своими знаниям и покорить жюри, но также реализовать свой проект хочет и каждый из нынешних участников.

Последние напутствия от наставников и родителей и школьный автобус умчит ребят до станции "Зимовники", а уже оттуда поездом они доберутся до Анапы. На всем пути следования сопровождать их будет представитель министерства образования. Как нам сообщили, транспортные расходы на себя взяло ведомство. 

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