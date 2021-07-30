В поселке Комсомольский Черноземельского района ведутся работы по капитальному ремонту районного дома культуры

Здание будет преображено от пола до потолка. На сегодняшний день, демонтированы системы коммуникаций и старое оборудование. Подробнее о том, как идёт реконструкция, и что, в итоге, ожидает местных жителей – в материале Татьяны Гюзяляевой.

Здание дома культуры преобразится с пола до потолка. Приступив к капитальному ремонту, строители демонтировали всю систему коммуникации и старое оборудование. Остались только стены. После - преступили к замене кровли и обновлению фасада. Во всех видах работ будет использоваться только современные качественные материалы.

Сейчас в соответствии с графиком все работы ведутся внутри здания. Приобретено все необходимое оборудование и материалы для замены системы отопления, освещения, водоснабжения, и уже приступили к монтажу электропроводки. Кроме того, проектом предусмотрены новая система вентиляции и видеонаблюдение. По словам специалистов районного Дома культуры, несмотря на то, что реконструкция продолжается, обновлённая часть здания уже радует глаз.

О том, что Дом культуры преобразится в современный Центр культуры и досуга говорит в интервью и заместитель главы администрации Черноземельского РМО Санал Мукабенов. После реконструкции, по его словам, появятся танцевальный, репетиционный залы, гримерная. Причем, все помещения будут полностью оборудованы.

Капитальный ремонт в доме культуры поселка Комсомольский реализуется в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий». К 1 декабря средства, направленные из госказны в сумме 51 млн. рублей, должны быть освоены.

Следует сказать, что кроме капитального ремонта Районного Дома Культуры – Министерство сельского хозяйства России одобрило еще два проекта, заявленные администрацией РМО, это строительство инженерных сетей по улицам Артемова и Южная.