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5 октября, 12:21
НовостиОбразование

Школьники Калмыкии приступили к обучению в Лицее Академии Яндекса

Школьники Калмыкии приступили к обучению в Лицее Академии Яндекса

Проект продолжил свою работу на двух образовательных площадках. В КалмГУ и на базе Элистинского политехнического колледжа. Бесплатная двухлетняя программа образовательного проекта «Яндекс.Лицей» дает возможность школьникам изучить основы программирования , в том числе промышленного, навыки разработчика базового уровня.

 Напомним, в Калмыкии проект реализуется при поддержке министерства цифрового развития региона. Проект работает уже третий год, за это время выпускниками стали 58 школьников первого года обучения и 13 школьников полного курса обучения.

 

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