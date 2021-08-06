Школьники Калмыкии приступили к обучению в Лицее Академии Яндекса

Проект продолжил свою работу на двух образовательных площадках. В КалмГУ и на базе Элистинского политехнического колледжа. Бесплатная двухлетняя программа образовательного проекта «Яндекс.Лицей» дает возможность школьникам изучить основы программирования , в том числе промышленного, навыки разработчика базового уровня.

Напомним, в Калмыкии проект реализуется при поддержке министерства цифрового развития региона. Проект работает уже третий год, за это время выпускниками стали 58 школьников первого года обучения и 13 школьников полного курса обучения.