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21 июля, 11:40
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Школьники Калмыкии приняли участие в Межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности 2021»

Школьники Калмыкии приняли участие в Межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности 2021»

Накануне в городе Евпатория Республики Крым прошли XVI соревнования "Школа безопасности" Южного федерального округа, в которых приняли участие 14 команд муниципальных образований ЮФО. Они собрались, чтобы продемонстрировать свои знания и навыки в области безопасности жизнедеятельности.

Республику Калмыкия представляла команда "Юный турист-спасатель" от Республиканского центра детско-юношеского туризма и краеведения".

Ребята вязали пожарные узлы, надевали на время боевую одежду огнеборца, преодолевали полосу препятствий, прокладывали рукавную линию, а также проводили спасработы на акватории и в техногенной среде.

Юные туристы-спасатели Калмыкии заняли первые места в дисциплинах "Комбинированная пожарная эстафета" и "Организация быта в полевых условиях".
Также в личном зачете по кроссу среди девочек Екатерина Фоменко заняла первое место.

Прохождение этапов требовало не только крепких знаний и способности быстро принимать решения от каждого участника, но также и сплоченности всей команды.

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