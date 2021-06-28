Школьники Калмыкии приняли участие в Межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности 2021»

Накануне в городе Евпатория Республики Крым прошли XVI соревнования "Школа безопасности" Южного федерального округа, в которых приняли участие 14 команд муниципальных образований ЮФО. Они собрались, чтобы продемонстрировать свои знания и навыки в области безопасности жизнедеятельности.



Республику Калмыкия представляла команда "Юный турист-спасатель" от Республиканского центра детско-юношеского туризма и краеведения".



Ребята вязали пожарные узлы, надевали на время боевую одежду огнеборца, преодолевали полосу препятствий, прокладывали рукавную линию, а также проводили спасработы на акватории и в техногенной среде.



Юные туристы-спасатели Калмыкии заняли первые места в дисциплинах "Комбинированная пожарная эстафета" и "Организация быта в полевых условиях".

Также в личном зачете по кроссу среди девочек Екатерина Фоменко заняла первое место.

Прохождение этапов требовало не только крепких знаний и способности быстро принимать решения от каждого участника, но также и сплоченности всей команды.