Сегодня начинается просветительская кампания «Разберемся в вакцинах вместе»

Сегодня в 16:00 состоится прямой эфир с Министром здравоохранения Российской Федерации Михаилом Мурашко. Он будет посвящен вопросам вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Онлайн-лекция открывает просветительскую кампанию "Разберемся в вакцинах вместе", которую организовало Российское общество "Знание" совместно с акцией "МЫВМЕСТЕ".

Трансляция эфира пройдет на сайте https://covid.znanierussia.ru и в группе Российского общества «Знание» Вконтакте: https://vk.com/znanierussia. Любой желающий может направить вопросы Михаилу Мурашко через форму на сайте. Ответы на наиболее популярные вопросы будут озвучены во время прямого эфира.

Проект «Разберемся в вакцинах вместе» призван помочь людям принять правильное для себя решение по вопросу вакцинации, развеять мифы, дать четкую инструкцию по порядку вакцинирования в своем регионе.

Ожидаются онлайн-эфиры с государственными деятелями и авторитетными экспертами из профессиональной среды, которые ответят на вопросы зрителей. На сайте будет доступно расписание прямых эфиров и трансляции. Пользователи ресурса получат возможность напрямую задавать вопросы экспертам и получать ответы из «первых уст».

На портале будет также накапливаться экспертная информация о вакцинации из надежных источников: интервью авторитетных врачей, научные данные о вакцинации, информация о производстве вакцин, сведения о порядке вакцинации, возможных побочных явлениях, факторах риска и влиянии на организм. Информация будет представлена как в виде ответов на популярные вопросы, так и в формате видео-контента.

Для информирования аудитории о работе ресурса будут выпущены буклеты с краткой информацией о вакцинации и QR-кодом, ведущим на сайт. Буклеты будут распространены по всей России в МФЦ, ВУЗах, аптеках и поликлиниках.