Чета Анджаевых из поселка Ергенинский Кетченеровского района – победитель всероссийского конкурса «Семья года»

Михаил и Валентина живут в счастливом браке уже 20 лет. У них четверо детей. Михаил много лет трудится в сельском хозяйстве животноводом, Валентина – педагог. Анджаевы уважают и чтут калмыцкие обычаи и традиции. Дети активно занимаются спортом. Наши герои осенью примут участие в торжественной церемонии награждения в номинации "Сельская семья". Кроме того, история их семьи войдет в Национальную книгу-летопись.