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21 июля, 11:11
НовостиСемья

Чета Анджаевых из поселка Ергенинский Кетченеровского района – победитель всероссийского конкурса «Семья года»

Чета Анджаевых из поселка Ергенинский Кетченеровского района – победитель всероссийского конкурса «Семья года»

Михаил и Валентина живут в счастливом браке уже 20 лет. У них четверо детей. Михаил много лет трудится в сельском хозяйстве животноводом, Валентина – педагог. Анджаевы уважают и чтут калмыцкие обычаи и традиции. Дети активно занимаются спортом. Наши герои осенью примут участие в торжественной церемонии награждения в номинации "Сельская семья". Кроме того, история их семьи войдет в Национальную книгу-летопись. 

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