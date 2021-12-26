Бату Хасиков обратился к жителям республики в День снятия блокады Ленинграда

«Прошло 78 лет, но эти трагические страницы истории навсегда останутся примером невероятного мужества и стойкости.

Гордимся, что среди тех, кто защищал Ленинград, были уроженцы Калмыкии. На Пискаревском кладбище Санкт-Петербурга установлена гранитная плита, увековечившая память о наших земляках.

Они сражались за Родину, жертвуя собой ради будущих поколений. Мы преклоняемся перед подвигом блокадников, а также освободителей и отважных защитников Ленинграда.

Наш долг – помнить и чтить всех тех, кто погиб и тех, кто смог выстоять» - говорится в обращении Главы Калмыки Бату Хасикова