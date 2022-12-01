После вмешательства прокуратуры устранены нарушения законодательства о пожарной безопасности

Прокуратура Лаганского района установила, что на территории Северного СМО имеются неисправные пожарные гидранты по улицам Буткова, Заводская, Колхозная, Набережная. Данные гидранты отнесены к пожарному оборудованию водопроводных сетей с.Северного.



В связи с этим прокурор района обратился в суд с исковым заявлением об обязании администрации муниципалитета принять меры по организации противопожарной безопасности.



Решением Лаганского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены.