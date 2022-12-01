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31 января, 12:51
Новости

После вмешательства прокуратуры устранены нарушения законодательства о пожарной безопасности

После вмешательства прокуратуры устранены нарушения законодательства о пожарной безопасности

Прокуратура Лаганского района установила, что на территории Северного СМО имеются неисправные пожарные гидранты по улицам Буткова, Заводская, Колхозная, Набережная. Данные гидранты отнесены к пожарному оборудованию водопроводных сетей с.Северного.

В связи с этим прокурор района обратился в суд с исковым заявлением об обязании администрации муниципалитета принять меры по организации противопожарной безопасности.

Решением Лаганского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены.

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