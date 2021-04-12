Бату Хасиков поздравил жителей Калмыкии с Праздником Весны и Труда

"Этот праздник традиционно определяет ценность труда как основу успешного развития общества и объединяет людей в созидательной деятельности на благо Родины.

Трудолюбие, целеустремленность, единство жителей нашей республики являются залогом успешного развития региона. Вклад каждого из вас важен для развития Калмыкии – мы вместе создаем основу для процветания региона, делаем большие шаги в социально-экономическом развитии. Будущее нашего родного края зависит только от нас и наших усилий.

Сегодня мы вместе ведем работу по развитию нашей республики, реализации национальных проектов на благо Калмыкии и каждого ее жителя. Совместными усилиями мы укрепляем и приумножаем экономический, культурный и духовный потенциал нашего региона.

Желаю вам крепкого здоровья, вдохновения и успехов во всех начинаниях!"- говорится в поздравлении Главы Калмыкии Бату Хасикова