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3 августа, 09:54
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Школьники Калмыкии освоили национальные игры нярн шинж и альчики

Школьники Калмыкии освоили национальные игры нярн шинж и альчики

Как нам стало известно, мастер класс для них провели студенты Института калмыцкой филологии и востоковедения, для ребят, которые отдыхают в лагере «Джангар». Напомним, национальная калмыцкая головоломка нярн шинж в начале этого года была признана лучшим народным сувениром на всероссийском конкурсе.

“В настоящее время игра вновь набирает популярность, на нее обращают внимание в школах, она является предметом изучения. Головоломку разгадывают в качестве состязания во время праздников и на различных мероприятиях”.

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