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3 августа, 14:31
Новости

Выброшенные туши свиней обнаружены в северном районе Элисты

В ходе мониторинга соцсетей на публикацию с фотографиями сброшенных в траншею павших домашних животных обратило внимание региональное управление Россельхознадзора. Специалисты ведомства выехали на место и проверили информацию. Однако, ничего обнаружено не было.

При этом в ходе проведения мероприятий по обследованию земельных участков, туши свиней были обнаружены на территории Троицкого СМО. Совместно со специалистами ветеринарной службы были отобраны пробы биоматериала и направлены в лабораторию для уточнения причин падежа.

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