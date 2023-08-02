Выброшенные туши свиней обнаружены в северном районе Элисты

В ходе мониторинга соцсетей на публикацию с фотографиями сброшенных в траншею павших домашних животных обратило внимание региональное управление Россельхознадзора. Специалисты ведомства выехали на место и проверили информацию. Однако, ничего обнаружено не было.

При этом в ходе проведения мероприятий по обследованию земельных участков, туши свиней были обнаружены на территории Троицкого СМО. Совместно со специалистами ветеринарной службы были отобраны пробы биоматериала и направлены в лабораторию для уточнения причин падежа.