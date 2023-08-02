Калмыкия вошла в топ-5 по динамике роста регистрации бизнеса женщинами на Юге России

Аналитики платформы « Деловая среда» выяснили, что за первую половину этого года в сравнении с прошлым , соотношение женщин и мужчин выросло на 2 процента. Число тех, кто открывает свое дело, растет, сообщили представители налоговой службы.

А как они строят бизнес? И при этом не забывают об основной своей роли -хранительницы домашнего очага. Об этом подробнее расскажем в дневном выпуске вестей.