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3 августа, 09:53
Новости

Калмыкия вошла в топ-5 по динамике роста регистрации бизнеса женщинами на Юге России

Калмыкия вошла в топ-5 по динамике роста регистрации бизнеса женщинами на Юге России

Аналитики платформы « Деловая среда» выяснили, что за первую половину этого года в сравнении с прошлым , соотношение женщин и мужчин выросло на 2 процента. Число тех, кто открывает свое дело, растет, сообщили представители налоговой службы.

А как они строят бизнес? И при этом не забывают об основной своей роли -хранительницы домашнего очага. Об этом подробнее расскажем в дневном выпуске вестей.

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