Школьник из Калмыкии получил диплом победителя Всероссийской акции «Диктант Победы»

Церемония состоялась в Историческом музее Москвы. Среди награжденных - 20 лучших участников историко-патриотического проекта. Все они отправятся в будущем году на парад Победы.

Учащийся Артезианской школы Александр Намжилов впервые написал диктант. А всего участников было более полутора миллионов.

«Мы должны знать историю своей страны, с каждым годом все меньше и меньше остаётся участников Великой Отечественной войны» - сказал Александр.