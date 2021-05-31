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25 июня, 19:38
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Школьник из Калмыкии получил диплом победителя Всероссийской акции «Диктант Победы»

Школьник из Калмыкии получил диплом победителя Всероссийской акции «Диктант Победы»

Церемония состоялась в Историческом музее Москвы. Среди награжденных - 20 лучших участников историко-патриотического проекта. Все они отправятся в будущем году на парад Победы.

Учащийся Артезианской школы Александр Намжилов впервые написал диктант. А всего участников было более полутора миллионов.

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«Мы должны знать историю своей страны,  с каждым годом все меньше и меньше остаётся участников Великой Отечественной войны» - сказал Александр.

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