Перед судом предстанет житель Ростова-на-Дону, обвиняемый в даче взятки в размере более 11 миллионов рублей

Преступник совершил подкуп должностных лиц Яшкульской районной станции по борьбе с болезнями животных и регионального Управления ветеринарии. Следствием установлено, что он передавал денежные средства за выдачу фиктивных свидетельств, предоставляющих право на забой сельскохозяйственных животных и реализацию мясной продукции. И всё это продолжалось в период с июня 2018 года по апрель 2020 года. Собрана достаточная доказательная база, уголовное дело направлено в суд.

Также, бывший начальник Яшкульской районной ветстанции и врач учреждения признаны виновными в совершении коррупционных преступлений. Так, вследствие противоправной деятельности руководитель организовал преступную группу, в результате чего, был получен незаконный доход в сумме более 17,5 миллионов рублей.