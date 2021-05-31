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25 июня, 20:30
НовостиОбщество

Сегодня 23 новобранца из Калмыкии отправились к местам прохождения срочной службы в Краснодарский край

Сегодня 23 новобранца из Калмыкии отправились к местам прохождения срочной службы в Краснодарский край

Все они перед отправкой прошли призывную комиссию. На торжественном мероприятии ко Дню призывника с напутственными словами к ребятам обратились Архиепископ Элистинский и калмыцкий Юстиниан, администратор центрального хурула  Йонтен Гелюнг, министр социального развития, труда и занятости Марина Ользятиева,члены общественной палаты. В этом году общее количество призывников из Калмыкии - более 300 человек. Кампания проходит с соблюдением всех мер предосторожности.

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