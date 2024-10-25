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28 октября, 13:19
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Школьница Калмыкии - лауреат всероссийского конкурса «Большая Перемена»

Школьница Калмыкии - лауреат всероссийского конкурса «Большая Перемена»

В минувшее воскресенье, 27 октября, в Артеке прошло торжественное награждение финалистов пятого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена».

Настя Данилова - из 10 класса Приютненского лицея с педагогом-наставником Татьяной Предбанниковой достойно прошла все этапы конкурса.

Финал был сложным и интересным. Конкурсанты выполняли индивидуальные задания, слушали лекции, решали кейсы, защищали проекты. Участвовали в различных мероприятиях.

- "У меня не было ни одной свободной минуты. Мы много учились: читали, писали, репетировали спектакли, сценки. Параллельно также занималась домашними заданиями, чтобы не отстать от школьной программы," - рассказывает финалистка.

Настя стала лауреатом II степени Всероссийского конкурса "Большая перемена" и получила денежную премию.

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия

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