Оплатить долги или лишиться автомобиля?

Федеральная служба судебных приставов РК совместно с сотрудниками правоохранительных органов провели рейд по взысканию долгов и применению к должникам мер административного воздействия.

Так, по результатам совместного мероприятия арестовано 6 автомобилей, в том числе 2 - с изъятием. Был также установлен гражданин Б., имеющий задолженность по штрафам Госавтоинспекции на общую сумму 30 тысяч рублей, а также исполнительского сбора - на 55 тыс. рублей.

Любителю скоростной езды и всем остальным должникам предстоит за 10 дней осуществить выбор: исполнить требования исполнительных документов либо допустить проведение оценочных мероприятий и реализацию арестованного имущества в дальнейшем.

По оперативным данным за прошедшую неделю подразделениями судебных приставов завершены более тысячи исполнительных производства о взыскании штрафов ГАИ на общую сумму 773 тысячи рублей.