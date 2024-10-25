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28 октября, 13:21
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Оплатить долги или лишиться автомобиля?

Оплатить долги или лишиться автомобиля?

Федеральная служба судебных приставов РК совместно с сотрудниками правоохранительных органов провели рейд по взысканию долгов и применению к должникам мер административного воздействия.

Так, по результатам совместного мероприятия арестовано 6 автомобилей, в том числе 2 - с изъятием. Был также установлен гражданин Б., имеющий задолженность по штрафам Госавтоинспекции на общую сумму 30 тысяч рублей, а также исполнительского сбора - на 55 тыс. рублей.

Любителю скоростной езды и всем остальным должникам предстоит за 10 дней осуществить выбор: исполнить требования исполнительных документов либо допустить проведение оценочных мероприятий и реализацию арестованного имущества в дальнейшем.

По оперативным данным за прошедшую неделю подразделениями судебных приставов завершены более тысячи исполнительных производства о взыскании штрафов ГАИ на общую сумму 773 тысячи рублей.

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