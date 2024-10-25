Кратко об индексации пенсий и материнском капитале

Социальной поддержке граждан в России уделяется особое значение. В наступающем новом году предусмотрена индексация социальных пенсий, страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней.

Также в 2025 году на 7,3% вырастет размер материнского капитала. На его выплату планируется направить 536,71 млрд рублей.

Размер составит 676 398,58 рублей для семей, в которых с 2020 года появился первый ребенок.

Социальный фонд России проактивно направляет сертификат на материнский капитал в личный кабинет родителя на портале госуслуг. Это позволяет молодым семьям решать сразу две важные задачи: улучшать свои жилищные условия или оплачивать образовательные услуги для детей.

Теперь Соцфонд направляет семьям остаток материнского капитала в размере до 10 тыс рублей единовременной выплатой. Для этого нужно подать соответствующее заявление.