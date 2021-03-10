Школа юного журналиста начала свою работу в КалмГУ

В числе слушателей – учащиеся Элисты и районов. В этом году география курсов охватила Кетченеровский, Яшкульский, Приютненский и Целинный районы. Занятия будут проходить с экспертом предметной комиссии ЕГЭ по литературе. Обсудят ключевые моменты сдачи этого предмета, разберут типичные ошибки и ряд наиболее сложных тем в программе экзамена.

Помимо этого, узнают об истории отечественной журналистики в лицах и фактах, о новых правилах приёма в высшие учебные заведения, которые будут действовать по всей стране.