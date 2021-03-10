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29 марта, 16:11
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Сегодня поздравления с юбилеем принимает наша коллега, известный журналист Калмыкии Тамара Надбитова

Сегодня поздравления с юбилеем принимает наша коллега, известный журналист Калмыкии Тамара Надбитова

 Еще студенткой КалмГУ с блестящей родной речью, она стала ведущей одной из передач. С тех пор, телевидение стало делом всей ее жизни. В этих стенах Тамара Надбитова занималась пропагандой и развитием калмыцкого языка. Она постоянно ищет новые подходы в подаче материала, в формате программ. Вот уже много лет каждое утро жители Калмыкии начинают с ней в программе «Оруни Гарц».

Также Тамара Надбитова – автор и ведущий постоянной рубрики «Джирглин хаалг», это творческие портреты известных деятелей культуры и искусства. А еще ей удалось найти необычный, но очень эффективный способ донести до порастающего поколения красоту и ценность калмыцкого языка. С прошлого года Тамара Надбитова курирует новый проект: «Дуука болн Куука», который сразу же обрел популярность среди зрителей. Она активно занимается общественной работой, принимает участие в работе Республиканского Центра по развитию калмыцкого языка.

 Кроме того, как шеф-редактор тематического вещания, она стала наставником для многих журналистов. Сегодня они трудятся на ниве телевидения: Цагана Степанова, Кару Давуркаев, Белг Манцаева и многие другие.

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