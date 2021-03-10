Процедура сдачи экзамена на получение водительских прав упростится

Совсем скоро вступят в силу изменения в Правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче удостоверений. Отменяется проверка первоначальных навыков на закрытых площадках. Сотрудники Госавтоинспекции будут сами давать оценку готовности будущих водителей в условиях реального дорожного движения.

Еще одним принципиальным нововведением станет возможность присутствия наблюдателей в автомобиле при проведении экзамена. В качестве таковых могут выступить, например, другие кандидаты в водители, представители общественных организаций.