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29 марта, 17:29
НовостиОбществоОбразование

Процедура сдачи экзамена на получение водительских прав упростится

Процедура сдачи экзамена на получение водительских прав упростится

Совсем скоро вступят в силу изменения в Правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче удостоверений. Отменяется проверка первоначальных навыков на закрытых площадках. Сотрудники Госавтоинспекции будут сами давать оценку готовности будущих водителей в условиях реального дорожного движения.

 Еще одним принципиальным нововведением станет возможность присутствия наблюдателей в автомобиле при проведении экзамена. В качестве таковых могут выступить, например, другие кандидаты в водители, представители общественных организаций.

 

 

 

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