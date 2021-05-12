Шестиклассник из Калмыкии принимает участие в июньской образовательной программе «Литературное творчество»

Ученик Яшкульской школы – Церен Мушаев прошёл конкурсный отбор и уже проходит обучение в специализированном центре в Сочи.

Напомним, образовательная программа «Литературное творчество» предназначена для детей, проявивших творческие способности в области русского языка и литературы. Каким и является представитель Калмыкии - отличник учёбы и призёр Всероссийской олимпиады регионального этапа по русскому языку текущего и прошлого года.