8 июня, 17:34
Шестиклассник из Калмыкии принимает участие в июньской образовательной программе «Литературное творчество»
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Ученик Яшкульской школы – Церен Мушаев прошёл конкурсный отбор и уже проходит обучение в специализированном центре в Сочи.
Напомним, образовательная программа «Литературное творчество» предназначена для детей, проявивших творческие способности в области русского языка и литературы. Каким и является представитель Калмыкии - отличник учёбы и призёр Всероссийской олимпиады регионального этапа по русскому языку текущего и прошлого года.