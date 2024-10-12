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14 октября, 14:17
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В работе V Всероссийского форума выпускников детских домов «Мы нужны друг другу» приняла участие делегация из Калмыкии.

В работе V Всероссийского форума выпускников детских домов «Мы нужны друг другу» приняла участие делегация из Калмыкии.

В ее составе были представители министерства образования и науки республики, отдела опеки и попечительства Элисты и общественных организаций.

Форум проводился при поддержке Министерства просвещения и агентства по делам молодежи России. 350 делегатов со всей страны – выпускники и сотрудники детских домов, педагоги и психологи, эксперты в сфере поддержки детей-сирот приняли в работе форума участие.

На площадках столь масштабного мероприятия обсуждались вопросы развития наставничества, вовлечения воспитанников и выпускников детских домов в добровольчество. Участники готовили предложения по совершенствованию просветительской работы в организациях для детей-сирот и социально значимых инициатив для успешной социальной адаптации детей сирот.

Особое внимание было уделено обмену региональным опытом помощи фронту, поддержке военнослужащих и жителей пострадавших районов.

Участие в форуме, считают организаторы, не только позволяет научиться новому, но и применить полученные знания на практике.

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